Loulé envia livros para a Guiné-Bissau

A Câmara Municipal de Loulé vai enviar uma carga de livros para a Guiné-Bissau, com destino a escolas e instituições daquele país, anunciou a autarquia.

Em colaboração com a Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa, serão enviadas nove paletes com 190 caixas de livros didáticos, doados por todos os agrupamentos de escolas do concelho de Loulé, a partir de uma iniciativa do antigo diretor do Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita, Rodolfo Campos da Silva.

As caixas contêm ainda publicações da autarquia e livros pertencentes ao fundo documental da Biblioteca Municipal de Loulé, levando assim para Guiné-Bissau um pouco da história e da cultura do concelho.

A recolha dos livros e o transporte até Lisboa ficou a cargo da autarquia, enquanto que a viagem é assegurada pelos serviços da Embaixada.

Esta iniciativa está inserida na geminação do município com Bissorã, em março de 2001, que teve como objetivo “cimentar laços e reforçar a cooperação entre as duas cidades no campo social, cultural, educativo, entre outras”.

“Este é mais um momento importante neste acordo de geminação nascido há mais de duas décadas. Somos povos amigos e irmãos e temos ainda muito a aprender e a dar um ao outro. E é isso que estamos a fazer localmente, especialmente nesta área tão importante que é a da educação”, refere o presidente da autarquia, Vítor Aleixo.