Loulé: Espetáculo de Carlos Marques celebra centenário de Saramago

O espetáculo "Levantai-me do Chão - Lado B”, de Carlos Marques, que vai decorrer no dia 18 de março pelas 21:00, vai integrar as comemorações do centenário do nascimento de José Saramago na Biblioteca Municipal de Loulé, anunciou a autarquia.

Nesta performance em Loulé, o músico conta e canta as histórias do livro “Serão necessárias novas músicas de intervenção?”, onde o espetacdor irá descobrir a musicalidade nas palavras e nas ideias de Saramago, refletindo sobre a democracia em concerto.

Carlos Marques é contador de histórias desde 2005, oriundo de Montemor-o-Novo, e licenciado em Estudos Teatrais na Universidade de Évora, seguindo-se o Institut del Teatre, em Barcelona.