Loulé: Ex-árbitro Pedro Henriques no “Conversas com…”

O ex-árbitro Pedro Henriques é o próximo convidado do evento “Conversas com…” que decorrerá na próxima quinta-feira, 29 de agosto, pelas 21h30, no histórico Café Calcinha, em Loulé.

“Conversas com…” é um projeto que o Município de Loulé está a levar a efeito nos meses de julho e agosto, no Calcinha. Trata-se de um ciclo de conversas dedicadas ao desporto, com a participação de personalidades que fizeram história, seja no futebol ou noutra modalidade, no jornalismo desportivo ou na arbitragem, e que aqui vêm partilhar as suas memórias, as suas histórias e estórias.

Nesta espécie de tertúlia, bem ao jeito do Café Calcinha, Pedro Henriques irá falar sobre os mais marcantes momentos da sua carreira e também sobre as dificuldades que o árbitro enfrenta no contexto desportivo atual.

Natural de Lisboa, Pedro Henriques é licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar e Tenente-Coronel de Infantaria na Reserva. É Mestre em Gestão da Formação Desportiva e Doutorando em Treino Desportivo, pela Faculdade de Motricidade Humana. Enquanto académico tem exercido as seguintes funções: Professor especialista na área de Educação e Formação (Desporto), Investigador do Centro de Investigação do Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE), onde é também Professor, e Professor de Nutrição na Escola de Motricidade e Massagem Aplicada (EMMA) e na Escola de Armas (Mafra).

É comentador desportivo na imprensa escrita e televisão.

Refira-se que, no dia 13 de julho, o treinador Manuel Cajuda foi o primeiro convidado de “Conversas com…”, seguindo-se, no dia 9 de agosto, o desportista mais medalhado do mundo, Lenine Cunha, e no dia 22 de agosto, os pilotos Miguel Farrajota e Carlos Sousa.

A entrada é livre e a apresentação e moderação estará, mais uma vez, a cargo do jornalista e comunicador Neto Gomes.