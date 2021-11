Loulé: Feira da Serra apresenta sugestões para um Natal regional

Enquadrada no programa de animação de Natal do concelho de Loulé, terá lugar no próximo dia 4 de dezembro, sábado, na Avenida José da Costa Mealha, em Loulé, mais uma edição da Feira da Serra de Natal.

O evento pretende mostrar o que de melhor se faz em termos de artesanato e produtos agroalimentares, trazendo à cidade as tradições serranas algarvias para um Natal regional.

Produtos em empreita, latoaria, cortiça, couro, licores, aguardente de medronho e os enchidos da Serra do Caldeirão são algumas das propostas dos expositores deste ano para presentes de Natal.

Também alguns dos incubados do Loulé Design Lab estarão presentes, com as suas peças que aliam a tradição à inovação.

Em tempos de pandemia, a feira volta a realizar-se ao ar livre, no centro da cidade, das 10:00 às 17:00, com entrada gratuita.

