Loulé: Festa das Chouriças regressa a Querença

A aldeia de Querença, no interior do concelho de Loulé, volta a ser palco da já tradicional Festa das Chouriças em honra de S. Luís, no próximo dia 20 de janeiro, um certame que reúne uma componente religiosa e outra gastronómica.

Esta é uma iniciativa promovida pela comissão de festas da paróquia, com o apoio da união de freguesias de Querença, Tôr e Benafim, da Câmara Municipal de Loulé e da Casa do Povo de Querença.

A festa terá início no dia 19 de janeiro, com uma grandiosa noite de fados, que decorrerá na Casa do Povo de Querença, pelas 21h00, com os fadistas Pedro Viola, Teresa Viola e Filipa Nobre, acompanhados à viola por Valentim Filipe e na guitarra por Tó Correia.

No domingo, dia 20, a partir das 11h00 e durante a tarde, poderá degustar a chouriça assada nos vários estabelecimentos de Querença, alguns localizados no largo da igreja.

A celebração religiosa terá início às 14h30, com a missa na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, presidida pelo padre Carlos Matos, a qual se seguirá a procissão solene com a imagem de S Luís.

Pelas 16h00, terá início o habitual e sempre animado leilão de chouriças, onde poderá participar e adquirir a rainha da festa, a chouriça.

Pelas 17h00, realiza-se a atuação do Grupo de Cantares Alentejanos de Mértola. Haverá ainda, das 10h00 às 18h00, um mercadinho com exposição e venda de artesanato e produtos locais, representativos da região.

A partir das 19h00, tem lugar o baile no salão de festas da Casa do Povo de Querença, animado pelo acordeonista Paulo das Vacas. Durante o evento haverá animação para as crianças a cargo da Palhaça Pirolita.