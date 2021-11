Loulé: Festival Contrapeso vai ter solos de teatro, música e leituras

Loulé recebe a primeira edição do Festival Contrapeso, que conta com um programa de nove espetáculos de solos de teatro, música, dramaturgia e narração oral, entre os dias 1 e 5 de dezembro, anunciou a organização esta segunda-feira.

Com direção artística de Carolina Santos e Marco Martins, o Festival pretende “construir pontes artísticas estáveis a nível nacional e cimentar hábitos de consumo cultural, através de uma oferta qualitativa, mas diferenciadora, potenciando o desenvolvimento e fixação de públicos”.

O evento, com uma programação mista de teatro e jazz, reúne artistas emergentes e também consagrados nas suas disciplinas, como a Companhia João Garcia Miguel, Carlos Barretto, Lígia Soares, Mário Delgado, Óscar Marcelino da Graça, Patrícia Amaral (Tixa), Pedro Filipe Mendes e Rita Rodrigues.

No dia 1 de dezembro, o início do festival cabe ao Clube de Leitura Teatral de Loulé, na Casa da Mákina, às 18:00, com um espetáculo sob orientação de Lígia Soares, onde os espectadores serão convidados a participar.

No dia seguinte, Pedro Filipe Mendes apresenta a peça de teatro “Il Cuoco”, às 19:00, na Casa da Máquina, seguindo-se às 21:30, um concerto pelo guitarrista Mário Delgado, no Auditório do Solar da Música Nova.

Nos dias 3 e 4 de dezembro, a Companhia João Garcia Miguel leva a cena, na Casa da Mákina, às 19:00, “O senhor Moedas quer ver o mundo”, uma reflexão sobre a Europa que parte de uma entrevista ao ex-comissário português na União Europeia e atual presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Também no dia 3, o músico Óscar Marcelino da Graça apresenta-se ao piano, no Solar da Música Nova. No dia seguinte, no mesmo palco, atua o contrabaixista Carlos Barreto.

A programação do último dia é dedicada aos mais novos, com uma sessão de contos pela contadora de histórias Patrícia Amaral, às 15:00, na Casa do Meio Dia.

O festival encerra com o espetáculo “Em busca de um neto”, de Rita Rodrigues, às 17:00, no Auditório do Solar da Música Nova.

O festival é organizado pela Mákina de Cena, uma estrutura artística de Loulé.

