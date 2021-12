Loulé foi o município português com maior equilíbrio orçamental em 2020

Dos 308 concelhos portugueses, Loulé assume a 1ª posição na tabela de municípios com maior equilíbrio orçamental em 2020, segundo dados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que destaca ainda o investimento realizado pela autarquia, revelou a câmara.

O concelho de Loulé encontra-se na 1ª posição na tabela de Municípios com Maior Equilíbrio Orçamental, com uma receita corrente de 113 127 042 euros e uma despesa, incluindo as amortizações médias, no valor de 85 318 513 euros, o que resulta num equilíbrio orçamental com uma margem substancial de 27 808 529 euros.

O documento destaca ainda a prestação do Município de Loulé no que diz respeito ao investimento, pois, dos 308 municípios, Loulé é o município de média dimensão com maior volume de investimento em 2020, posição que se verifica pelo segundo ano consecutivo.

Destaca-se ainda que, a nível nacional, Loulé se encontra na 6º posição no que concerne ao volume total de investimento realizado.

O presidente da Autarquia, Vítor Aleixo, sublinha que “os dados divulgados pelo Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses são muito positivos para o concelho de Loulé, pois demonstram uma governação com sentido de responsabilidade e excelente gestão das contas públicas. O trabalho desenvolvido em Loulé é assim reconhecido a nível nacional por autoridade insuspeita”, conclui o autarca.

PUB