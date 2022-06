Loulé ganha nova galeria de fotografia com ‘um toque’ anglo-germânico

Um casal anglo-germânico recuperou um edifício emblemático da cidade de Loulé e transformou-o numa galeria comercial de fotografia contemporânea, que vai ser inaugurada no sábado, dia 25, com obras de três fotógrafos internacionais de moda, disse a proprietária.

O escocês Albert Watson, o holandês Bastiaan Woudt e o romeno Kristian Schuller são os autores que vão ocupar cada um dos três pisos da galeria The Pink, instalada num edifício conhecido como Palacete Rosa, que estava degradado e que o casal Anja e Philip Burks, colecionador de arte fotográfica, renovou depois de se ter conhecido, casado e instalado no Algarve, explicou.

O Palecete Rosa, em Loulé, tem estado a ser restaurado

“Eu sou alemã e o meu marido é inglês, conhecemo-nos no Algarve há alguns anos, também acabámos por casar aqui, tínhamos as nossas carreiras no Reino Unido e na Alemanha, mas a determinada altura começámos a passar mais tempo cá. Colecionamos fotografia juntos e passamos muito tempo cá. Como íamos a Loulé várias vezes, ao mercado do peixe, víamos sempre um edifício incrível, que estava a cair, quase em ruínas, perguntámos pelo espaço e, quando chegámos a acordo sobre o preço, comprámo-lo”, contou Anja Burks.

Na altura, “não havia planos específicos” sobre o destino a dar ao edifício, mas chegou a “consenso” com o marido e a decisão foi “operar como uma galeria de fotografia”.

“Aquele é um edifício excelente para ter uma galeria e fotografia”, considerou Anja Burks, frisando que viajou por Portugal, visitou Lisboa e Porto, “à procura de galerias interessantes”, e percebeu “que não havia galerias a mostrar só fotografia”, galerias privadas de maior dimensão, e foi aí que se decidiu a avançar com o projeto de criar uma galeria de fotografia contemporânea.

Anja Burks explicou que, como ela e o marido são colecionadores de arte fotográfica, contactou pessoas que os aconselham e com “grandes fotógrafos” que “não tinham representação em Portugal e na Península Ibéria”.

E depois de viajar até Nova Iorque, para falar com o escocês Albert Watson, “fotógrafo de moda que tem o maior número de capas da [revista] Vogue”, e de contactar Bastiaan Woudt e Kristian Schuller, “eles aceitaram expor” na galeria em Loulé, onde espera poder realizar “três a quatro mostras por ano”.

A proprietária da galeria louletana disse que falou com o presidente da Câmara de Loulé, Vitor Aleixo, e que este agradeceu ao casal a recuperação do edifício, mas sublinhou que o projeto “é totalmente privado” e “não é um museu”.

“Não vamos expor a nossa coleção, mas queremos ter três ou quatro exposições por ano para vendemos arte, arte fotográfica, porque é uma galeria comercial”, esclareceu Anja Burks, frisando que a opção para a inauguração recaiu sobre a fotografia de moda.

Sobre os autores que vão expor na inauguração, Anja Burks destacou a presença da “lenda” Albert Watson, fotógrafo que tem um percurso ligado à moda e que vai apresentar “algumas das suas fotografias icónicas”, uma dos “nos anos 70 [do século XX]” que “ele tirou para a Vogue”, assim como outras da “edição atual” da revista.

“O segundo [autor] é um muito jovem e prometedor, dos Países Baixos, chama-se Bastian Woudt e adoramos o seu trabalho”, acrescentou, considerando que este artista “é um mestre dos retratos”. Nas suas fotografias, “tudo parece uma escultura” e o seu trabalho é “muito minimalista e a preto e branco”.

O terceiro autor é Christian Schuler e o seu trabalho está marcado por uma “explosão de cores”, completou Anja Burks, reconhecendo que não foi fácil convencer os artistas a expor numa galeria nova, localizada no Algarve, região onde considera haver “um mercado para este tipo de arte”.

A inauguração da galeria The Pink está marcada para este sábado e as obras destes três autores vão estar expostas até 03 de setembro.