Loulé: GNR apreende perfumes contrafeitos a uma mulher no mercado

A GNR apreendeu diversos artigos contrafeitos, entre os quais perfumes, no mercado de Loulé, no dia 27 de novembro, pertencentes a uma mulher de 33 anos, indicou aquela força policial.

No âmbito de uma ação de patrulhamento no mercado de Loulé, os militares da GNR verificaram que uma mulher de 33 anos abordava, aleatoriamente, pessoas no interior do mercado para vender artigos contrafeitos. No decorrer das diligências policiais, foram apreendidas 39 caixas de perfumes.

A mulher foi constituída arguida, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loulé.

Perante estes casos, a GNR relembra que o objetivo principal deste tipo de ações é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.

