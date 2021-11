Loulé: Homem de 47 anos asfixia outro e é detido

A Polícia Judiciária, deteve esta semana, um homem de 47 anos por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado por asfixia, ocorrido no concelho de Loulé no final de outubro, anunciou a PJ.

Os factos reportam a 28 de outubro, data em que foi localizado o cadáver de um homem de 61 anos de idade que, aparentemente, havia padecido de causas naturais associadas ao abuso crónico de álcool. Encontrando-se ainda por determinar as reais motivações do crime, recai sobre o ora detido a suspeita de, em contexto seguido ao consumo excessivo e descontrolado de álcool da parte dos dois indivíduos, ter provocado a morte da vítima por meio de asfixia.

Por determinação do Departamento de Investigação e Acão Penal de Loulé, e na sequência da realização dos competentes exames tanatológicos conduzidos por peritos médicos do Gabinete Medico Legal e Forense do Sotavento Algarvio, concluiu-se por um diagnóstico médico legal de homicídio. Na sequência do pedido de intervenção da Polícia Judiciária e em resultado da investigação de imediato desencadeada, viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios que culminaram na detenção do presumível autor.

A detenção foi levada a cabo na quarta-feira, dia 3, tendo o detido sido presente, na quinta-feira, a interrogatório judicial, aguardando-se que sejam conhecidas as medidas de coação aplicadas.

PUB