Loulé Interfood Fest promove produtos e gastronomia local

O Palácio Gama Lobo, em Loulé, vai receber nos dias 12 e 13 de novembro o evento “Loulé Interfood Fest” que pretende promover produtos e gastronomia local com mercado, showcookings, workshops e aulas de culinária, anunciou a autarquia.

Com entrada gratuita, a iniciativa transfronteiriça decorre em Loulé entre as 10:00 e as 17:30 com uma fusão de sabores e saberes do Algarve e das províncias de Huelva e Cádiz, em Espanha.

O evento pretende ser um encontro de consumidores, produtores agroalimentares, chefs de cozinha, agentes de turismo e profissionais de organizações públicas e privadas que têm como objetivo valorizar e promover os produtos locais dos territórios do sul da Penísula Ibérica.

O cardápio da iniciativa está dividido em seis áreas: O mercado de produtores, o espaço de showcookings, o laboratório de gastronomia, o espaço de workshops, o espaço B2B dedicado a encontros e reuniões e uma área de demonstração e degustação Produtos Vitalizar.

Durante o evento será inaugurada a exposição “Alfarroba, o nosso património”, no Largo de São Francisco, que pretende valorizar a identidade e memória da produção e transformação deste fruto.

A participação nos workshops, no B2B e nos laboratórios de gastronomia estão sujeitas a inscrição que deve ser feita através do website, com vagas limitadas.

O evento é organizado pela Câmara Municipal de Loulé, Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana (Odiana), no âmbito do projeto da Plataforma para Internacionalização das PMEs do Algarve e das Prov´ncias de Cádiz e Huelva (INTERPYME).

