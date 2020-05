Loulé isenta esplanadas de taxas até ao fim do ano

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Com a abertura dos espaços de restauração e bebidas esta segunda-feira, 18 de maio, a Autarquia de Loulé aprovou medidas excecionais que visam apoiar o tecido empresarial do setor “neste momento em que a economia vive momentos de incerteza”, anunciou a autarquia.

Assim, no seguimento do que já tinha feito na fase inicial da pandemia da COVID-19 no País, a Câmara Municipal de Loulé irá isentar o pagamento de taxas municipais de ocupação do espaço público, com esplanada aberta e seus componentes, bem como com esplanada fechada, até 31 de dezembro de 2020.

Até à mesma data, os comerciantes ficarão também isentos do pagamento da ocupação do espaço público e espaço aéreo com toldos, reclamos, expositores, suportes publicitários.

Por outro lado, decidiu o Município implementar medidas extraordinárias para o aumento do espaço ocupado pela esplanada, instalação de novas esplanadas para estabelecimentos de restauração e bebidas e a possibilidade de instalação de esplanadas em ruas ou praças não contíguas ao estabelecimento, até que as restrições de ocupação dos estabelecimentos de restauração se mantenham.

Esta será uma medida de grande relevância já que permitirá aumentar a ocupação dos

estabelecimentos, numa altura em que as indicações do Governo preveem uma redução drástica dos lugares em cada restaurante, café ou similares, o que poderá pôr em causa a rentabilidade da atividade e do volume de negócios destes empresários. As situações serão analisadas por um grupo multidisciplinar da Autarquia.

“Face à situação excecional que se vive em Portugal e no mundo, causada pela COVID-19, e tendo plena consciência da crise decorrente da pandemia a nível mundial e nacional e, em particular, a repercussão na economia local, a Câmara Municipal de Loulé tem adotado um conjunto de medidas e ações no combate ao impacto da mesma. Neste momento em que o comércio, nomeadamente na área da restauração e bebidas, abre as portas passado que está o período de confinamento, queremos estar ao lado dos nossos empresários, apoiando-os com medidas como estas que agora aprovámos, para que possam encarar o futuro da melhor forma”, declara o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.