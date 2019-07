Loulé: Jovens vigiam espaços rurais

A Câmara Municipal de Loulé, promove, pelo décimo segundo ano consecutivo, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, o programa “Vigilância Florestal – Voluntariado Jovem” destinado a jovens com idades compreendidas entre os 12 e 17 anos.

A atividade irá decorrer em período de férias escolares, nomeadamente durante os meses de julho e agosto. Assim, durante este período, serão constituídas no total, 9 brigadas, compostas por 7 elementos acompanhados por um monitor. Quinzenalmente, duas brigadas vão operar em dias alternados, fazendo a vigilância da extensa área florestal do Concelho.

Os objetivos deste programa são a prevenção e deteção de fogos florestais, a sensibilização e informação à população, a interação com a população mais idosa e isolada, para além da aprendizagem relacionada com os incêndios florestais e das caminhadas ao ar livre, favorecendo as relações interpessoais entre os voluntários que participam. Por outro lado, com este projeto é sublinhada a importância da floresta e do meio ambiente.

Este programa conta com o apoio das juntas de freguesia de Alte, Ameixial, Salir e União de Freguesias Querença, Tôr e Benafim e terá o seu culminar no dia 30 de agosto, com um momento de convívio entre todos os participantes e intervenientes onde os jovens voluntários irão receber o seu diploma de vigilantes da natureza.