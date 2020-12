Loulé lança campanha para dinamizar comércio local

A Câmara Municipal de Loulé lançou uma nova campanha durante este mês, intitulada “O Comércio Sempre Aberto”, para apoiar a atividade económica e mitigar os impactos da pandemia de covid-19 no comércio local, anunciou a autarquia.

Por cada 10 euros em compras nas lojas aderentes, os clientes vão receber um cupão para participar num passatempo e habilitar-se a vales em compras e serviços nos estabelecimentos participantes.

Mensalmente serão atribuídos 10 vales no valor de 150 euros, 20 vales de 100 euros e 20 valos de 50 euros.

Os sorteios serão realizados no Palácio Gama Lobo, em Loulé, pelas 11:00 dos dias 6 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março e 5 de abril.

Esta iniciativa, organizada em parceria com a ACRAL e a Associação Empresários por Quarteira, vai decorrer até março do próximo ano e está inserida no Programa de Ação para a Gestão da Crise Social e Económica apresentado pela autarquia em Assembleia Municipal.

Para o comércio local, o município vai canalizar cerca de meio milhão de euros em várias ações, como a divulgação da atividade comercial de todo o concelho, a distribuição de equipamentos de proteção individual, isenção de taxas e a possibilidade de criação de novos espaços de esplanadas.

Os proprietários dos estabelecimentos comerciais que queiram aderir à campanha deverão consultar a página www.loulelocal.pt ou contactar os pelo email [email protected] ou telefone 289400829.

