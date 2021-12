Loulé lança plataforma do banco local de voluntariado

Na sequência do Dia Internacional do Voluntariado (5 de dezembro), a Câmara Municipal de Loulé lança esta terça-feira, 7 de dezembro, pelas 18:00, no auditório da Escola Secundária de Loulé, a nova plataforma do Banco Local de Voluntariado de Loulé.

Trata-se de uma ferramenta digital que estará agora ao alcance de todos e que irá beneficiar a ação quer das entidades promotoras de voluntariado, quer dos próprios voluntários.

A iniciativa traduz-se na dinamização de uma bolsa de voluntários e serviços de voluntariado, através de uma plataforma digital interativa desenvolvida de raiz no âmbito do presente projeto. A plataforma foi desenvolvida com o objetivo de criar um instrumento diferenciado de gestão, monotorização e divulgação do voluntariado, tanto na facilitação de inscrição dos voluntários como na divulgação das ações.

Esta plataforma permitirá a realização de programas ou pequenas ações de voluntariado em instituições de economia social do concelho que trabalham com pessoas em risco de exclusão social, nas mais variadas funções.

No âmbito do Dia Internacional do Voluntariado, com um programa de animação cultural, a autarquia vai ainda prestar uma homenagem e reconhecimento a todos os que, de forma voluntária e altruísta, têm disponibilizado o seu tempo a várias causas no concelho,

Refira-se que o Banco Local de Voluntariado do Concelho de Loulé tem permitido a colocação de voluntários nas áreas de maior carência identificadas pelas instituições particulares de solidariedade social, de forma a auxiliá-las a colmatar as principais necessidades e a ultrapassar alguns obstáculos com que se deparam no seu quotidiano.

Por outro lado, a sua ação pode ser desenvolvida em todos os domínios da atividade humana como sejam a cidadania, ação social, saúde, educação, ciência, cultura, defesa do património e do ambiente, defesa do consumidor, cooperação para o desenvolvimento, emprego e formação profissional, reinserção profissional, proteção civil, desenvolvimento da vida associativa e da economia social, solidariedade social, desporto, entre outros.

