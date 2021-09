Loulé: Lançada edição fac-similada do suplemento “Prisma de Cristal”

Um dos mais antigos suplementos literários na história da imprensa portuguesa, o “Prisma de Cristal”, inserido no jornal ‘A Voz de Loulé’, entre 16 de outubro de 1956 e 15 de fevereiro de 1959, e criado pelo poeta louletano Casimiro de Brito, foi apresentado em edição fac-similada, nesta sexta-feira, na Casa do Meio-Dia, espaço da editora Sul, Sol e Sal, em Loulé, anunciou a Câmara de Loulé.

Esse suplemento esteve na origem de um dos mais importantes movimentos literários do final século XX, gerando vultos da maior importância na Literatura portuguesa.

A apresentação pública da reprodução do já histórico “Prisma de Cristal” tem sido adiada devido à pandemia, pelo que só agora se concretizou no âmbito da Bienal Human XXI, iniciativa cultural da Câmara Municipal de Loulé.

Na sessão, intervieram o Professor Catedrático Pere Ferré, e o poeta, ensaísta e crítico literário António Carlos Cortez, autor do texto introdutório da edição. Presente também na sessão a diretora de ‘A Voz de Loulé’, Nathalie Dias.

A reedição fac-similada é uma homenagem a Casimiro de Brito, criador e dinamizador da página literária verdadeira semente da Poesia contemporânea que germinou em Loulé. Casimiro de Brito tinha na altura 18 anos. Hoje tem 83. E vai estar presente neste evento.

Naquele suplemento de ‘A Voz de Loulé’, jornal fundado em 1952 que ainda hoje existe, publicaram dezenas de poetas oriundos do Algarve e de todo o País, de Espanha, de África ou do Brasil. Jovens e consagrados.

António Ramos Rosa, Emiliano da Costa, Fernando Midões, Afonso Cautela, Maria Rosa Colaço, Eduardo Olímpio e António Cabral são alguns dos nomes mais conhecidos.

Casimiro de Brito dirigiu igualmente em Faro a coleção de poesia ‘A Palavra’ e, depois de passar por Londres, dirigiu com Ramos Rosa os Cadernos do Meio-Dia, onde se revelaram os poetas do movimento Poesia 61. Condecorado com a Ordem do Infante pelo Presidente da República Portuguesa, Casimiro de Brito foi também vice-presidente da Associação Portuguesa de Escritores e presidente do P.E.N. Clube Português.

