Loulé: Mákina de Cena leva a palco a peça “Tive 1 ideia para 1 dueto”

A 4a Produção teatral da Mákina de Cena, Tive 1 ideia para 1 dueto, com estreia marcada para o próximo dia 8 de Outubro no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, “marca mais um salto no percurso da MdC Teatro, já que aposta fortemente numa equipa de profissionais qualificados e numa abordagem muito arrojada ao fenómeno teatral”, anunciou aquela equipa profissional.

Tirando do confinamento obrigatório o melhor partido possível, a saudável loucura destes criadores soube aproveitar a ‘falta de ar’ para se permitir rédea solta. Pesquisas e partilhas online transformaram-se em autênticos desafios: e se roubássemos?, e se nos atrevêssemos a reproduzir excertos de espectáculos que nos inspiraram profundamente? Porque não contrariar esta quase psicose de termos de ser ‘absolutamente originais’? Qual é, afinal, o ‘plágio’? Que diferença entre plágio’, ‘apropriação’, ‘roubo’, ‘transformação’?…

As duas intérpretes – Carolina Santos e Susana Nunes – enfrentaram, assim, duros meses de residências artísticas, “de trabalho físico rigorosíssimamente orientado por Pedro Filipe Mendes, numa pesquisa constante, num esticar de limites físicos e emocionais, resultando num espectáculo, afinal, original e extremamente eclético”.

