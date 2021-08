Loulé manifesta voto de pesar pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho

A Câmara de Loulé enviou um voto de pesar pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho, estratega da Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974.

“Todos os homens são simplesmente homens, isto é, seres que mesmo quando desejam a perfeição, e o demonstram por atos relevantes, oscilam nos seus percursos”, pode ler-se naquele voto de pesar.

A autarquia recorda que Otelo Saraiva de Carvalho “foi o militar que concebeu a estratégia de uma Revolução sem Sangue, que, passados todos estes anos continua a ser um marco nos derrubes de regimes autoritários que ocorreram no último quartel do século XX, a nível global”.

“Entre nós, é impossível dissociar o regime democrático em que vivemos, e em que todos nos podemos expressar pelo voto e pela palavra, sem invocar o nome de Otelo, militar de Abril falecido na madrugada de 25 de julho de 2021, no hospital militar de Lisboa aos 84 anos”.

“Loulé pode evocá-lo gratamente, aquando da sua participação nas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, em memorável sessão com Otelo ao lado de Vasco Lourenço e Martins Guerreiro, no Cineteatro Louletano”, sublinha a Câmara de Loulé, sustentando que “desapareceu o homem, não desapareceu o símbolo que fica na História. A ele a pátria deve a liberdade e a democracia”.

“Por isso devemos formular um voto de pesar, e em nome da nossa humanidade, com ele manifestarmos também a nossa generosidade diante dos caminhos que a certa altura da sua vida trilhou. Em Loulé, ouvimo-lo na sua última fase, aquela em que se dirigiu sobretudo aos jovens para falar de coragem, determinação e voluntarismo, mas também do muito que ele próprio perdoou. Agora é a nossa vez de sermos generosos, e justos, sem mácula”, coclui.

