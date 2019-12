Loulé: Mozart, Piazzolla e charolas no arranque da nova temporada do Cine-Teatro

A entrada em 2020 celebra-se com música erudita e popular em Loulé no palco do Cine-Teatro, que celebra 90 anos de vida, e no Auditório do Solar da Música Nova, no âmbito do arranque da sua nova programação artística.

No dia 4 de janeiro, sábado, pelas 15:00, terá lugar no mesmo palco o não menos habitual concerto de Charolas e Janeiras de Loulé, no qual participam: Grupo de Janeiras da AGAL/Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé, Charola das Barreiras Brancas/AGAL, Charola Ossónoba, Charola da Casa do Povo da Conceição de Faro, Charola da Banda Musical de Tavira e Charola Juvenil Bordeirense.

A 1 de janeiro, quarta-feira, realizam-se os já tradicionais concertos de Ano Novo a cargo da Orquestra Clássica do Sul, com apresentações às 16h00 e às 18h00. Esperam-se espetáculos contagiantes e plenos de vivacidade e envolvimento do público, à semelhança do que tem acontecido em anteriores edições. O maestro convidado é Frank Zielhorst, Maestro Titular da orquestra britânica Sinfonia Viva e a Orquestra Clássica do Sul interpreta obras de Strauss, Mozart, Nielsen e Lumbye, tendo cada concerto a duração prevista de 60 minutos e o valor por pessoa de 10 € (sem descontos aplicáveis).

Em nota de Imprensa, a Câmara sublinha que os cânticos natalícios, bem como as canções ligadas ao Ano Novo e aos Reis, possuem uma expressão muito significativa na cultura popular algarvia. “Assim, um pouco por todo o Algarve, da serra ao mar, ecoam vozes que, aquecidas por uma fé fortemente enraizada ou pelo prazer do convívio social e do desafio criativo e artístico de manter e renovar a tradição, entoam versos em que celebram a rota para Belém, o canto do Presépio, os cantares do Ano Bom e os cânticos de Reis. A organização deste evento pertence à Associação Grupo dos Amigos de Loulé, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé. O espetáculo, de entrada gratuita, tem uma duração prevista de três horas”.

Também a 4 de janeiro, mas pela noite (21:30) e no Auditório do Solar da Música Nova, a prestigiada soprano internacional Olga Heikkilä junta-se ao acordeão de Gonçalo Pescada para um encontro que revisita os universos de Mozart e Piazzolla.

Trata-se de uma dupla clássica que cria uma abordagem íntima da música e do texto. Raramente se escuta música de Mozart em acordeão e músicas de Piazzolla cantadas por uma soprano lírico. Acusticamente, o universo sonoro deste concerto “torna-se único e especial”, assinala a autarquia.

Olga Heikkilä é uma soprano finlandesa cuja carreira internacional tem assentado sobretudo na sua vertente de cantora de ópera. Tem sido reconhecida e premiada em variadas competições pela qualidade da sua interpretação vocal, musicalidade e carisma em palco. As suas mais recentes colaborações foram com as óperas estatais de Estugarda e Berlim, na Alemanha, do Teatro La Monnaie, em Bruxelas (Bélgica), e com a Danish Royal Opera, da Dinamarca. Como intérprete, tem atuado regularmente por toda a Europa com as melhores orquestras e ensembles. Já Gonçalo Pescada nasceu em Faro a 10 de agosto de 1979. Doutorado com distinção e louvor em Música e Musicologia, vertente de Interpretação, pela Universidade de Évora, foi distinguido com vários prémios, apresentou-se como solista (acordeão) com várias orquestras, estreando e interpretando várias obras em primeira audição em Portugal. Foi convidado a participar em festivais de enorme prestígio em Espanha, França, Reino

Unido, Alemanha, Itália e Bulgária e tem gravado para rádios e televisões. Este espetáculo tem a duração prevista de 60 minutos, dirige-se ao público em geral e tem o custo associado por pessoa de 5 € (sem descontos aplicáveis).

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt . Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt , ambos em permanente atualização, bem como a sua conta no instagram (cineteatrolouletano), existindo também a possibilidade de compra

de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/

O Cine-Teatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé e está integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.