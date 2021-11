Loulé: Nave do Barão terá São Martinho com bolota e vinho

A localidade Nave do Barão, na freguesia de Salir, vai celebrar o São Martinho no dia 7 de novembro com um momento de confraternização e de recordação das tradições gastronómicas daquele território como a bolota e o vinho, anunciou a autarquia de Loulé.

Este evento de São Martinho no concelho de Loulé irá ainda assinalar o aniversário da Associação “Os Barões” com uma caminhada interpretativa na paisagem e outras atividades associadas à bolota e ao vinho.

O encontro está marcado para as 09:45 na sede da associação, começando o programa com um “café de bolotas”.

Segue-se o percurso pedestre de cerca de quatro quilómetros, conduzindo os participantes pelas azinheiras, vinhas e amendoais, além de ainda existir tempo para a apanha da bolota.

No regresso haverá um almoço com iguarias serranas, cuja reserva deve ser feita previamente, seguido de oficinas de confeção de bolachas, pasta e preparação de licores de bolota.

Pelas 17:00 vai decorrer a festa da comunidade, numa iniciativa “com grande valor cultural e turístico, num lugar de encontro único, que se localiza no coração do aspirante a geoparque algarvensis”, segundo o comunicado da autarquia de Loulé.

