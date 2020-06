LOULÉ: Novas instalações do INEM vão a concurso público

O município de Loulé aprovou hoje o projeto de execução das instalações do Instituto Nacional de Emergência Médica no Algarve, bem como o lançamento do concurso público da obra.

Trata-se de um edifício que vai integrar a “Cidadela da Segurança e Proteção Civil” de Loulé, junto ao nó da A22, onde já estão instalados o quartel dos Bombeiros Municipais de Loulé, o CREPC – Comando Regional de Emergência e Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o heliporto, onde está em permanência o helicóptero do INEM.

Este novo equipamento nasce da cooperação interadministrativa entre o Município e o INEM e “pretende dar resposta a toda a região do Algarve, contribuindo para que possa cumprir a sua missão com mais eficácia, nomeadamente, garantir a assistência adequada às vítimas de acidente e de doença súbita e o socorro e assistência às populações em caso de necessidade” adianta em comunicado a edilidade.

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, adianta que a autarquia tem realizado um grande investimento, tanto financeiro, como humano nas áreas da proteção civil, investigação e saúde, pelo que se congratula pela vinda do INEM para o concelho: “É para nós um grande orgulho poder receber este equipamento no concelho de Loulé. A segurança, saúde e proteção das pessoas e bens tem sido uma forte aposta deste Executivo nos últimos anos. Com a pandemia da COVID-19 temos todos maior consciência da importância do planeamento e da prevenção nestas áreas, pelo que a presença do INEM em Loulé, irá reforçar esta nossa aposta e também beneficiar toda a região, pela sua localização mais central.”

Entre outras valências, o edifício contará com um Centro de Formação, Gabinete da Coordenação Regional, Gabinete de Coordenação de Enfermagem, Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e Gabinete de Apoio ao CODU, assim como instalações para a área de Logística e Operações.

A obra está orçada em 1.800.318,25€. O prazo de execução previsto é de 600 dias.