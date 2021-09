Loulé oferece livros sobre alterações climáticas a alunos do concelho

Com o arranque do ano letivo 2021/22, que acontece esta semana, a Câmara Municipal de Loulé vai distribuir a todos os alunos do concelho que frequentem o 1º Ciclo (do 1º ao 4º ano) dois livros dedicados às alterações climáticas, destacou a autarquia.

O livro “CLIMAAT 100” e o “Caderno de Atividades” que o acompanham, da autora Maria Adelaide Fonseca, foram desenvolvidos a partir de uma peça de teatro levada às escolas nos últimos anos, com o mesmo propósito de alertar e informar de forma clara e divertida os alunos do 1º ciclo do concelho para a problemática das alterações climáticas, com grande enfoque no território concelhio.

Ambas as publicações resultam do forte empenho do Município no desenvolvimento da sua Política de Ação Climática, proporcionando aos mais novos um maior conhecimento sobre as vulnerabilidades e impactes atuais e futuros e ainda dando sugestões de como a ação individual pode produzir grandes resultados.

“Os recentes dados avançados pelo último relatório público do IPCC – Relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas – revelam-nos uma vez mais a urgência de agir e exigem um compromisso sem precedentes da Humanidade face à ação climática. Por este motivo, em Loulé, a ação climática continua a ser um pilar fundamental da estratégia de desenvolvimento local e um dos grandes desígnios da política pública municipal, uma aposta essencial e o caminho certo para um futuro melhor, mais sustentável, com gerações mais conscientes e felizes”, sublinha o município.

“Desejamos que este livro constitua mais um passo para a mudança de comportamentos relacionados com a salvaguarda ambiental, até porque os jovens são fortes embaixadores deste que é, talvez, o objetivo em que a Humanidade está atualmente mais empenhada. São sobretudo as novas gerações que irão beneficiar das decisões no presente que, esperemos, venham a permitir no futuro um ambiente digno no Planeta Terra. Esta é, pois, mais uma aposta na educação ambiental”, considera o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo.

Estas publicações destinadas aos mais novos foram lançadas no final de 2019.

Inicialmente estava prevista a sua distribuição no ano letivo transato mas, dada a instabilidade do contexto pandémico, os livros só agora irão chegar às secretárias dos alunos do 1º ciclo deste concelho e dos seus professores.

Todos quantos queiram assistir a esta história, podem fazê-lo através do link

