Loulé participa em webinar de boas práticas de conciliação nas autarquias

A Câmara Municipal de Loulé vai participar no webinar “Boas práticas de conciliação nas autarquias", no dia 21 de janeiro entre as 14:30 e as 17:00, através da plataforma Zoom, anunciou o município.

A autarquia de Loulé foi convidada para apresentar neste webinar as boas práticas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal que desenvolveu e implementou, com a participação da vereadora Marilyn Zacarias.

A vereadora vai apresentar algumas das medidas que estão a ser desenvolvidas no concelho, no âmbito do Sistema de Gestão da Conciliação, “que têm proporcionado, para além de uma melhor conciliação, hábitos saudáveis no local de trabalho, estilos de vida saudáveis, satisfação e motivação laboral, reconhecimento dos(as) trabalhadores(as), apoio aos(às) trabalhadores(as) nas diversas fases da parentalidade, apoio ao(à) cuidador(a) informal, responsabilidade social e ambiental”, segundo o comunicado.

O webinar contará ainda com a participação da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, e da presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Sandra Ribeiro.

A inscrição no webinar é gratuita e pode ser feita até ao dia 20 de janeiro através do link.

Esta iniciativa está inserida no âmbito do “2.º Encontro de Partilha/Reflexão sobre Igualdade entre Mulheres e Homens e Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal”, em parceria com o projeto “Rede de Autarquias para a Igualdade”.