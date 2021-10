Loulé participa em webinar sobre igualdade de género

A Câmara Municipal de Loulé vai participar no webinar “Percursos de Vida no Poder Local” no dia 22 de outubro, entre as 10:00 e as 12:30, inserido no Dia Municipal para a Igualdade que se assinala no dia 24 do mesmo mês, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa com a participação do município de Loulé é promovida pelo projeto “Rede de Autarquias para a Igualdade” e vai decorrer através da plataforma Zoom, com a participação da presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Sandra Ribeiro.

Numa mesa redonda estão cinco mulheres “que irão falar sobre os seus percursos no exercício de cargos políticos no âmbito do poder local, refletindo sobre o papel desempenhado pelas mulheres em cargos de tomada de decisão, bem como as repercussões do exercício dessas funções no que respeita à conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal”, segundo o comunicado.

A representar a Câmara Municipal de Loulé estará a vereadora Marilyn Zacarias.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 21 de outubro através deste link.

