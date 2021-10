PJ de Faro detém homem de 55 anos por abusos sexuais

As agressões sexuais ocorreram na residência de familiares, quando o alegado agressor se encontrava sozinho com as vítimas

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, procedeu à identificação e detenção de um homem, com 55 anos de idade, por fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado, crimes cometidos sobre uma menor do seu círculo familiar, residentes no concelho de Loulé

Na sequência da investigação desencadeada, foi possível a recolha de vários elementos de prova, nomeadamente relatos das várias agressões sexuais perpetradas pelo agora detido, tanto sobre a atual vítima bem assim como sobre outros elementos do seu agregado, ilícitos esses prescritos pelo tempo.

As agressões sexuais verificavam-se sempre na residência de familiares, em ambiente controlado pelo agora detido, e sempre que se encontrava a sós com as vítimas.

O conjunto de diligências realizadas permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios, tendo culminado na detenção do suspeito. Presente perante as Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório Judicial foram-lhe aplicadas medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e proibição de permanecer em locais frequentados por crianças.

A investigação é dirigida pela Secção de Loulé do DIAP de Faro.

