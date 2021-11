Loulé premiado por práticas sustentáveis 

A Câmara Municipal de Loulé foi galardoada na quarta-feira com um Prémio OSDlocal na categoria de "Práticas Municipais", através do projeto Loulé Design Lab, durante uma conferência que decorreu no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, anunciou a autarquia.

Este prémio recebido pelo município de Loulé pretende distinguir os melhores conjuntos de boas práticas que tenham um impacto relevante na concretização de um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável em projetos locais.

O projeto Loulé Design Lab tem como uma das suas preocupações transversais a sustentabilidade, tendo já promovido 12 formações em várias áreas com cerca de 300 participantes.

O município de Loulé foi ainda distinguido com a atribuição do selo ODSlocal, na categoria de dinâmicas municipais, devido ao seu desempenho exemplar nos indicadores de referência incluídos neste portal.

Este portal permite visualizar e acompanhar os progressos e os contributos de cada município em relação ao cumprimento das metas dos vários objetivos de desenvolvimento sustentável, tendo Loulé sido convidado a fazer parte da fase piloto.

PUB