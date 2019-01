Loulé prepara bolo-rei com 150 metros

Loulé volta a comemorar o Dia de Reis, que se assinala no próximo domingo (6 de janeiro), com a distribuição de um bolo-rei gigante. O evento decorrerá na Avenida José da Costa Mealha, a partir das 17h00, e contará com um momento de animação musical.

Este bolo-rei, com 150 metros de comprimento, será elaborado pela Pastelaria LouléDoce, com os seguintes ingredientes: 110 kg de farinha, 100 kg de fruta cristalizada para decoração, 50 kg de frutas cristalizadas picadas, 50 kg de frutos secos (sultanas, amêndoa, figos e nozes), 22 kg de ovos (38 dúzias), 22 kg de açúcar, 14 kg de margarina, 2 kg de bebidas aromatizantes, 1,6 kg de sal e 1,6 kg de fermento.

Para animar o ambiente, outra das tradições desta quadra – as charolas – vai estar em destaque, com a atuação dos grupos Charola das Barreiras Brancas – AGAL e Charola da Casa do Povo de Santa Catarina da Fonte do Bispo. Este evento tem entrada livre.

Refira-se que o bolo-rei é uma das mais importantes tradições gastronómicas desta época festiva. O bolo representa os presentes que os três Reis Magos deram ao Menino Jesus aquando do seu nascimento: a côdea simboliza o ouro; as frutas cristalizadas e secas representam a mirra; e o aroma do bolo simboliza o incenso.

“Em Loulé, ano após ano, essa tradição continua bem viva e a Câmara Municipal de Loulé quer partilhá-la com os seus munícipes e todos os turistas que aqui se encontram nesta altura do ano”, explica a autarquia louletana.