Loulé: Prevenção do cancro da mama pinta Outubro de rosa

O município de Loulé está a participar, ao longo deste mês, na iniciativa “Outubro Rosa”, que visa a prevenção do cancro da mama, promovida pela Liga Portuguesa contra o Cancro e pela Associação Oncológica do Algarve, divulgou a autarquia.

O objetivo é sensibilizar a população para a importância da prevenção do cancro da mama através do diagnóstico precoce, que passa, essencialmente, pelo rastreio e divulgação da informação junta das mulheres e suas famílias.

Para assinalar o mês da prevenção, o edifício dos Paços do Concelho estará iluminado durante a noite com luzes cor-de-rosa.

O movimento “Outubro Rosa” nasceu na década de 90 com o objetivo de mobilizar a sociedade para aquela doença, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

Em Portugal, em 2020, cerca de 7000 mulheres foram diagnosticadas com cancro da mama, estimando-se que 1800 tenham morrido com com a doença, que a ser diagnosticada precocemente pode representar uma taxa de cura superior a 90%.

A juntar à iniciativa “Outubro Rosa”, a Câmara Municipal de Loulé organiza, em parceria com a Associação Oncológica do Algarve, a “Mama Maratona”, cuja 21 ª edição irá decorrer de 10 a 30 de outubro, revelou Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé.

