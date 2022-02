Loulé: Prisão preventiva para suspeito de agredir a mulher com violência

O Tribunal de Faro decretou a prisão preventiva de um homem de 44 anos suspeito de agredir a mulher, da mesma idade, crime pelo qual o homem já tinha antecedentes criminais, divulgou esta terça-feira o Ministério Público.

No comunicado publicado no site da Procuradoria da Comarca de Faro é referido que os crimes ocorriam desde julho do ano passado, de “forma reiterada”, sendo que o detido agredia a vítima “com pontapés, murros, empurrões e puxões de cabelo”.

Segundo é ainda indicado na nota, a violência exercida sobre a mulher, que coabitava com o homem, no concelho de Loulé, fazia com que esta “fugisse de casa e fosse dormir na rua ou na garagem da casa”.

Durante as agressões, o detido dizia à vítima: “chama a guarda, não me importa ir para a prisão”, lê-se ainda, na nota.