Loulé promove campanha “Uma Árvore dá Vida”

A Câmara Municipal de Loulé lançou recentemente a campanha “Uma Árvore dá Vida” para tornar o concelho mais verde, anunciou a autarquia.

Esta ação ambiental pretende que a população solicite aos serviços camarários espécies autóctones para plantar nos seus terrenos, jardins ou quintais.

As árvores chegam diretamente dos viveiros do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e podem ser de espécies como amendoeiras, azinheiras, oliveiras, sobreiros e alfarrobeiras.

Para participar nesta iniciativa, os interessados podem inscrever-se até ao dia 20 de setembro através do formulário online, do telefone 289 400 827 ou do e-mail [email protected]

A autarquia refere que, com esta campanha, está “a contribuir para o cumprimento das metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável” da “Agenda Local de Sustentabilidade: Florestas,

Biodiversidade e Desenvolvimento Rural do concelho de Loulé 2020-25” que “assenta nos pressupostos de transformação da paisagem e mitigação da emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera como ações para a salvaguarda do património natural”.