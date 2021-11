Loulé promove conferência sobre violência doméstica 

O Auditório do Convento Espírito Santo, em Loulé, vai ser palco de uma conferência sobre violência doméstica no dia 18 de novembro.

O Auditório do Convento Espírito Santo, em Loulé, vai ser palco de uma conferência sobre violência doméstica no dia 18 de novembro, pelas 09:00, anunciou a autarquia.

Com o objetivo de “promover o debate e a reflexão sobre a temática”, vão participar no debate o psicólogo do Ministério da Administração Interna, António Castanho e a jurista da APAV/Algarve, Júlia Maria Joaquim Cardoso.

A moderação do debate ficará a cargo do chefe da Unidade Operacional de Promoção da Saúde, Alberto Guerreiro, além de intervenções do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo e da vereadora com o pelouro da Ação Social, Ana Machado.

Na sessão serão abordados temas como as consequências, a mitigação e a prevenção da violência doméstica, cujo programa pode ser consultado através do website.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição online.

