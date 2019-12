Loulé promove encontros de desporto adaptado

O desporto adaptado teve o seu primeiro encontro na cidade de Loulé, num evento inclusivo promovido pela Câmara Municipal, que teve o acompanhamento do autarca Vítor Aleixo e a participação de instituições de solidariedade social que trabalham com pessoas portadoras de deficiência: UNIR, EXISTIR E ASMAL.

Este evento contou com a presença de 114 participantes, nas modalidades de Futebol Adaptado e Yoga do Riso, que tiveram a oportunidade de estar em contacto com o desporto de uma forma mais próxima e com o acompanhamento de técnicos das respetivas modalidades.

Pretende-se que esta seja uma iniciativa que tenha uma periodicidade mensal pelo que já no próximo dia 11 de dezembro, no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, decorrerá um novo encontro, desta vez através de uma atividade de Voleibol Sentado, numa iniciativa realizada em conjunto com a Associação Desportiva Fénix Loulé.

Andebol Adaptado, Golfe, Dança e Caminhadas fazem também parte do programa de atividades previsto para os próximos meses.

Este é, pois, um projeto que visa a inclusão social, chegando a todos através do desporto, criando oportunidades iguais e permitindo que a pessoa com deficiência tenha acesso à prática de atividade física diversificada e de qualidade, sentindo-se incluída na sociedade através de várias modalidades.

O desporto adaptado é, assim, outro dos compromissos assumidos pelo Município de Loulé tendo em vista a promoção da atividade desportiva enquanto ferramenta de inclusão.