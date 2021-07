Loulé promove fórum online dedicado ao atletismo

Entre os dias 6 e 11 de setembro a Câmara Municipal de Loulé vai promover, em formato online, o primeiro Fórum de Atletismo com a participação de vários convidados especiais, anunciou a autarquia.

Através desta iniciativa “pretende-se contribuir para a melhoria da formação de quem está ligado à área desportiva, mas também para aumentar a motivação tanto dos corredores como de todos os técnicos que trabalham com a comunidade da corrida no concelho de Loulé, na região do Algarve e em Portugal, no sentido de qualificar, cada vez mais, as suas práticas”.

O fórum é dirigido a treinadores, profissionais, atletas, estudantes, professores e ao público em geral, pretendendo-se que no final da formação “os formandos sejam capazes de reconhecer o papel bastante relevante no desenvolvimento das crianças e jovens da atividade desportiva, neste caso do atletismo, e a importância do treinador na formação pessoal, social e desportiva”, segundo o comunicado.

Outro dos objetivos é “possibilitar que os participantes fiquem a conhecer a avaliação e controlo do treino no atletismo, particularmente nas corridas de meio fundo e fundo, e consigam refletir sobre a multiplicidade de fatores que podem afetar a prestação do atleta”.

Este evento é organizado pela autarquia, em parceria com a Associação de Atletismo do Algarve, IPDJ e Sapienta Sport’s, no âmbito do Plano de Formação Desportiva.

