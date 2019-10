Loulé promove oficina sobre como “Fazer Esteiras de Cana”

O Município de Loulé vai promover amanhã, dia 19, uma atividade de aprendizagem da construção de esteiras de cana, que visa a valorização e promoção dos produtos locais, inserido no Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos.

A oficina dedicada à execução de esteiras pretende passar o saber fazer de uma técnica associada à necessidade da secagem de frutos, essencialmente do figo. Outrora, esteiras cobertas de figos a secar ao sol, cobriam as açoteias das casas algarvias. Durante o dia permaneciam estendidas e ao anoitecer eram enroladas, de forma a proteger o precioso fruto que albergavam. A aprendizagem da técnica de construção de esteiras é um saber que importa preservar e transmitir, não só para produzir esteiras com finalidade utilitária, mas também peças inovadoras com outras funções, ou simplesmente como experiência cultural e turística.

“O saber não ocupa lugar!”: esta expressão popular assume ainda maior importância se esse saber se aplica ao uso sustentável e à valorização dos recursos disponíveis no território que habitamos como é o caso desta oficina.

A atividade é gratuita mas carece de inscrição prévia, está limitada a um número máximo de 10 participantes com mais de 16 anos e irá realizar-se no Palácio Gama Lobo, sede do projeto Loulé Criativo, entre as 10h00 e as 17h30.

Os interessados poderão descobrir esta e outras experiências criativas ligadas às nossas tradições e costumes através do website www.loulecriativo.pt