Loulé promove provas de aptidão profissional junto de alunos do secundário

A Câmara Municipal de Loulé e a Incubadora de Inovação Social Casulo, em parceria com a Escola Secundária de Loulé, promovem, no âmbito do Programa Municipal de Promoção do Empreendedorismo e Empregabilidade Jovem, a realização de provas de aptidão profissional próximas das necessidades reais do mercado facilitadoras da futura empregabilidade dos alunos.

Nesta atividade participaram as Instituições UNIR, ASMAL, EXISTIR, AAPACDM, Ser Igual – Tavira, CDI.UP – Cooperativa de Desenvolvimento Infantil e União Parental (Loulé), Fundação António Aleixo, Associação Artística Satori, Casa da Primeira Infância, bem como a Incubadora Casulo e o Município de Loulé, que apresentaram as suas necessidades, desafiando os alunos a criarem soluções reais.

Tratou-se de um iniciativa inovadora, que contribuiu para construir pontes entre a Escola, a Incubadora Inovação Social e as instituições promotoras de empreendedorismo social jovem.

Recorde-se que, no âmbito do Programa de Inovação Social, o Município de Loulé mobilizou a sua rede social para “pensar fora da caixa” e apresentar projetos que permitam responder, de modo inovador e qualificado, às novas problemáticas sociais para as quais as metodologias e os modelos de respostas existentes não são suficientemente eficazes.

Trata-se de um instrumento de financiamento “Parcerias para o Impacto” que disponibilizou um financiamento para apoiar a criação, implementação ou expansão de Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES), em áreas como o emprego, a educação ou a saúde. Para o território de Loulé foram aprovados três projetos que têm por objetivo fomentar abordagens locais inovadoras de desenvolvimento social e promover estratégias locais de inclusão ativa, sendo um deles este Casulo, da Associação Poeta Aleixo. Trata-se de uma Incubadora de Inovação Social, que consiste na ativação de um ecossistema de inovação social à escala regional, impulsionando a incubação de ideias e projetos que promovam a inclusão social, a coesão territorial, o empreendedorismo jovem e a sustentabilidade social do território de Loulé e da região do Algarve.