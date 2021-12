Loulé: PSD vota contra Orçamento por causa das despesas com pessoal

A bancada do PSD na Assembleia Municipal de Loulé votou contra o Orçamento para o ano de 2022, apresentado pelo Executivo Municipal liderado por Vítor Aleixo (PS), depois de aquele documento já ter merecido os votos contra dos vereadores eleitos pelo PSD em reunião de Câmara, anunciaram os sociais-democratas louletanos.

A principal razão invocada é a alegada desproporção da evolução demonstrada na despesa com os custos de pessoal, que, diz o partido de Rui Rio, “apresenta um aumento considerado imprudente pelo PSD de Loulé – de 66% se olharmos para a despesa desde 2013 e de 41% se olharmos para os últimos 4 anos, desde 2019”, segundo o PSD.

O PSD Loulé considera que o aumento da despesa que se tem verificado nos últimos anos teve como principal objetivo a melhoria das remunerações dos funcionários da CML, mas representa um recrutamento desenfreado de novos colaboradores e chefias, “aumentando a estrutura de custo fixos de forma dramática, comprometendo a viabilidade financeira futura da Câmara e consequentemente a capacidade de responder às necessidades da população”.

“É importante não esquecer que o assumir destas despesas acontece porque as receitas oriundas dos impostos cobrados têm subido de forma vertiginosa, como acontece com a coleta de IMI e de IMT, fruto das dinâmicas do mercado imobiliário, dinâmicas essas que têm uma grande elasticidade, e possibilidade de forte contração, como aconteceu no passado.

“Igualmente, verifica-se que o processo de recrutamento não está ancorado em nenhum pensamento estratégico ou de melhoria do funcionamento dos serviços municipais, pois como é do conhecimento público, este aumento do quadro de pessoal não se traduziu numa maior eficiência e eficácia dos serviços”, sublinha.

Em 2013, a CML tinha 1508 funcionários, sendo que hoje o quadro de pessoal apresenta 2000, com a flexibilidade legal de poder recrutar mais 311, num total de 2311 colaboradores, quantifica o PSD Loulé.

“Um quadro de pessoal claramente exagerado, sobretudo se olharmos na perspetiva do número de colaboradores por 1000 habitantes: o Município de Loulé tem um rácio de 28 colaboradores por 1000/habitantes, enquanto que Lisboa – Capital do país, por exemplo, tem um rácio de 19 colaboradores”.

O PSD entende que “é de uma enorme irresponsabilidade este aumento da despesa com pessoal, que como sabemos são gastos correntes e compromissos de médio longo prazo. O PSD não é contra o aumento do número de pessoas, desde que esse aumento resulte em aumentos de eficácia e eficiência nas respostas aos utentes da Câmara. Uma preocupação que não é vislumbrada neste orçamento que foi apresentado pelos socialistas”.

“Resumindo, este orçamento não favorece a potencial evolução nas carreiras e na qualidade de vida dos colaboradores; não potencia a melhoria da prestação de serviço da Câmara, e compromete o futuro do Concelho de Loulé; logo não pode ser um orçamento apoiado pelo PSD”, conclui o comunicado.

