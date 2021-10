Loulé recebe masterclass de motricidade infantil com Carlos Neto

O concelho de Loulé vai receber em dezembro duas sessões de masterclass de motricidade infantil dinamizada pelo professor catedrático Carlos Neto, no âmbito do Plano de Formação Desportiva de 2021, anunciou a autarquia.

No dia 1 de dezembro irá decorrer a masterclass “A Motricidade Infantil nos Ensinos Pré-escolar e 1.º Ciclo”, enquanto no dia 8 do mesmo mês será apresentada “A Importância de brincar na escola e os espaços exteriores”, através de plataformas online e promovidas pela autarquia de Loulé.

Estas duas sessões têm como objetivo “compreender os benefícios do jogo e motricidade na infância e as metodologias de intervenção no trabalho com crianças em contextos escolares, bem como compreender a importância do brincar”, segundo o comunicado da Câmara de Loulé.

As masterclasses decorrem entre as 15:00 e as 18:00 e são dirigidas a treinadores, técnicos de exercício físico, professores de educação física, educadores de infância, auxiliares de educação e pais.

Carlos Neto é professor da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa e tem desenvolvido ao longo da sua carreira um trabalho de investigação académica focado no papel de brincar e do jogo no desenvolvimento motor da criança.

As inscrições podem ser feitas online através dos links aqui e aqui.

