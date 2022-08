Loulé recebe seminário internacional de arte

O Cineteatro Louletano vai ser palco da segunda sessão do PARTE Summit – Portugal Art Encounters, no dia 6 de agosto entre as 09:30 e as 18:30, anunciou a autarquia.

Este seminário internacional de arte apoia a mundialização do sistema de arte contemporânea em Portugal e pretende “ampliar a rede de influência do sector artístico e gerar novas oportunidades de trabalho para artistas e agentes locais, tais como exposições, comissões, residências e participações em projetos de relevo internacional”, segundo o comunicado.

O PARTE apoia ainda “a capacitação e o investimento neste sector, impulsionando a sua atratividade junto de potenciais mecenas e investidores, nacionais e estrangeiros, e atuando na produção e partilha de conhecimento, essencial à valorização das identidades regionais e da rede de equipamentos culturais existentes no País”.

Este programa tem também como objetivo “promover a internacionalização de Portugal enquanto destino de referência no circuito da Arte Contemporânea, reforçando a atratividade e competitividade turística do país nos mercados internacionais”.

Esta edição conta com 12 curadores como Abaseh Mirvali, Andrea Lissoni, Bruna Roccasalva, Clara Kim, Daniel Baumann, Hendrik Folkerts, Kasia Redzisz, Neringa Bumblienė, Philippe-Alain Michaud, Sofía Hernández Chong Cuy, Vincenzo de Bellis e Zoé Whitley, convidados pelos anfitriões Vicente Todolí e Isabel Carlos.

Os bilhetes encontram-se à venda na Bilheteira Online do Cineteatro Louletano.