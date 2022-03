Loulé reconhecido por ter sido “capital do futsal” durante alguns dias

O autarca de Loulé, Vítor Aleixo, manifestou junto do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, a sua satisfação pela escolha do Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, na cidade de Loulé, para receber as Taças da Liga de Futsal.

Num encontro institucional durante a partida que opôs Sporting e Benfica na liga masculina, na noite deste domingo, o responsável municipal declarou que: “Foi um gosto imenso poder acolher em Loulé quatro dias de competição ao mais alto nível, numa modalidade que tem cada vez mais adeptos sobretudo pelos bons resultados internacionais que o futsal português tem alcançado nos últimos anos. Loulé é uma terra de desporto e, também por isso, é sempre uma alegria poder participar numa organização como esta”.

Foi também para mostrar o seu reconhecimento e prestar homenagem ao futsal português que o responsável da Câmara de Loulé ofereceu a Fernando Gomes uma peça produzida por um artesão local, uma chaminé algarvia, que é um dos símbolos da região. Nesta troca de lembranças, o autarca recebeu uma camisola oficial da seleção nacional.

Recorde-se que o Sporting bateu o rival Benfica por 5-2 na final masculina que teve lugar na noite de domingo, numa partida com casa cheia e uma plateia ao rubro. Já durante a tarde, foi a vez da final feminina, em que a equipa de Fafe, GCR Nun’Álvares, venceu o Benfica por 2-1.

As Taças da Liga de Futsal Placard, masculina e feminina, decorreram durante os dias 24 e 27 e marcaram o regresso da modalidade a Loulé.