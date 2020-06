Loulé recorda MED com iniciativas online e decoração nas ruas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O festival MED, em Loulé, iria decorrer durante esta semana se não existisse a pandemia de COVID-19. Para manter viva a memória do evento, a Câmara Municipal de Loulé decorou as ruas e preparou várias iniciativas online, anunciou a autarquia.

As ruas, largos e travessas da zona histórica de Loulé foram decoradas com os panos coloridos que, todos os anos, fazem parte do festival de culturas do mundo.

Em algumas zonas da cidade, foi colocado o logotipo do festival, onde habitualmente eram colocados os palcos, nomeadamente no Castelo, no Mercado ou no Claustro do Convento Espírito Santo.

De 25 a 28 de junho, através da página de Facebook do festival, vão ser apresentados vários vídeos dos melhores momentos do evento, destinado a quem “sente a nostalgia da ausência” do MED, segundo o comunicado.

“O festival MED constitui um evento-âncora do turismo algarvio, com um retorno bastante significativo na economia da região, em particular no nosso concelho, mas é também um elemento que já faz parte da nossa vida sociocultural. Infelizmente este ano, em virtude desta crise sanitária que vivemos, não será possível realizar o MED nos moldes habituais. No entanto, a Câmara Municipal não poderia deixar passar em branco este momento pela importância e relação plena de afetos que ligam a comunidade louletana e os amantes das músicas do mundo ao festival”, revelou o município.

A partir de janeiro de 2021, vão decorrer vários concertos online que vão dar a conhecer os artistas presentes na programação do próximo ano, além do concurso de bandas cujo prémio será uma atuação no MED.

Os momentos artísticos do Cineteatro Louletano, intitulados “Off MED”, já foram remarcados e vão acontecer nos próximos meses, como é o caso do concerto de Cristina Branco a 5 de outubro.