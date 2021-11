Loulé recorda os seus combatentes na Primeira Grande Guerra  

Os combatentes louletanos da Primeira Grande Guerra foram homenageados no dia 11 de novembro, data que assinala o 103.º aniversário do Armistício que pôs fim ao conflito que assolou a Europa e o mundo entre 1914 e 1918.

À semelhança dos anos transatos, a cerimónia anual que exalta o papel dos soldados louletanos da I Guerra Mundial, decorreu na sede do Núcleo de Loulé da Liga dos Combatentes, na Avenida José da Costa Mealha e em frente aos Paços do Concelho, locais onde se hasteou a Bandeira. Seguiu-se o gesto simbólico de deposição de flores em homenagem aos combatentes falecidos no campo de batalha.

Após os discursos, foi entregue a medalha comemorativa das campanhas das forças armadas portuguesas aos antigos combatentes da guerra do Ultramar. A cerimónia terminou com a romaria ao Monumento do Combatente, no Largo Bartolomeu Dias.

“Assinalar hoje o 103º aniversário do Armistício, é relembrar uma data cuja importância e significado não tem fronteiras, nem nacionalidades. É homenagear os combatentes, e neste caso, os muitos louletanos (pais, filhos, netos, irmãos) que com o sacrifício da própria vida, no cumprimento do dever, e ao serviço de Portugal, tombaram no campo de batalha, assim como os que sofreram atrozmente as loucuras da guerra e que, por isso, merecem de todos nós a memória e o respeito”, destacou durante o seu discurso o presidente da autarquia, Vítor Aleixo.

