Loulé reforça investimento no desenvolvimento social

Foi apresentado no dia 01 de abril, a 32 parceiros sociais que atuam no concelho de Loulé, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Social de Loulé 2022, instrumento determinante para que as IPSS possam levar por diante as suas atividades e que tem para este ano uma dotação orçamental superior a um milhão de euros, indicou a autarquia.

O Programa surge na sequência do trabalho que a Câmara Municipal de Loulé começou a desenvolver em 2016 e que se centra em cinco medidas. A primeira diz respeito ao apoio às atividades correntes das instituições, que permitirá a cada entidade obter um limite máximo de 20.000 mil euros; A manutenção e renovação de edifícios e a eficiência energética é outro dos objetivos do município; Este ano é contemplado também o apoio às obras de adaptação dos sistemas de controlo da legionela; A aquisição de equipamentos informáticos e outros equipamentos fundamentais para as instituições desenvolverem as suas atividades fazem também parte das respostas sociais da autarquia; A última medida apresentada diz respeito a apoios extraordinários, nomeadamente a programas de apoio e emergência alimentar.

As candidaturas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Social de Loulé 2022 decorrerão durante o mês de abril. Entre maio e junho, as candidaturas serão analisadas e submetidas a reunião de Câmara, sendo depois celebrados os contratos-programa. A execução das medidas decorrerá durante o segundo semestre do ano.

Relativamente ao programa apresentado, o autarca Vítor Aleixo dirigiu-se aos parceiros sociais para sublinhar que os seus objetivos têm em vista “que as IPSS sejam robustas, com boas condições para poderem prestar um trabalho social que é absolutamente imprescindível até porque queremos um concelho inclusivo, coeso e sustentável”.

Dentro do tema da guerra na Ucrânia, o autarca deixou um pedido a todos os representantes sociais que participaram nesta sessão: “Se alguma das vossas instituições receber vítimas refugiadas da guerra peço a máxima atenção e o máximo carinho, olhem para a situação do ponto de vista humanitário, pois são pessoas que partiram das suas terras, onde tinham vidas organizadas e eram felizes”.

Vítor Aleixo fez ainda um balanço daquela que tem sido a Estratégia Municipal de Habitação de Loulé, nomeadamente dos 12 pedidos de apoio gerados no âmbito da parceria com o IHRU, na ordem dos 15 milhões de euros, para resolver os problemas no concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Loulé deixou, por último, uma nota em relação às políticas para responder aos problemas dos idosos, bem como as novas abordagens para o envelhecimento ativo que tiveram um momento alto com a recente inauguração na aldeia de Alte do Observatório Nacional do Envelhecimento.