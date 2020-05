Loulé reúne obras de poetas do concelho em cancioneiro popular

A Câmara Municipal de Loulé convida todos os poetas populares do concelho a participar com os seus poemas no primeiro cancioneiro popular, feito em parceria com a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, anunciou a autarquia.

O Cancioneiro Popular do Concelho de Loulé pretende identificar os poetas vivos daquele município, através da recolha das suas obras e posterior análise feita por uma equipa liderada pelo professor João Minhoto Marques.

Os interessados têm de ter nascido no concelho de Loulé e vivido no município há, pelo menos, 25 anos e podem enviar até 25 poemas inéditos escritos em liingua portuguesa, de acordo com a norma do português europeu, para o e-mail cancioneiro.loule@gmail.com até 15 de junho.

No e-mail, deve constar o nome completo do poeta, o nome autoral, morada com indicação da freguesia, número de telefone ou telemóvel e endereço de correio eletrónico.

Esta iniciativa tem como objetivo de preservar e promover este património cultural e identitário do concelho, dando assim a conhecer autores muitas vezes desconhecidos pelo público.