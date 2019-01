Loulé revela o encanto das amendoeiras em flor

O interior do concelho de Loulé tem, nesta altura do ano, uma das mais belas paisagens do Algarve. As amendoeiras em flor dão um colorido branco e rosa que marca o fim do tempo invernoso. Esta paisagem pode ser vista apenas durante algumas semanas, pois, habitualmente, termina em meados de março.

Este é o mote para o início da programação de 2019 da iniciativa Loulé Criativo, que arranca em força, no mês de fevereiro, com algumas atividades que tiveram imenso sucesso no ano transato.

Assim, mais uma vez, o projeto associa-se à Casa da Tita e propõe um passeio no campo para apreciar as amendoeiras em flor, assim como um workshop dedicado às plantas e aos doces e licores regionais, no dia 23 de fevereiro, das 9h00 às 17h00.

“Com esta atividade, pretende-se que os participantes testemunhem o encanto do interior do concelho de Loulé na época das amendoeiras em flor e que aprendam a confecionar os tradicionais carriços de amêndoa, assim como os licores de fruta tão apreciados na região e produzidos desde há muito no concelho de Loulé”, refere o município, que, através da iniciativa Loulé Criativo, convida todos os locais e visitantes a participar em atividades repletas de tradição e saberes milenares.

Conhecer lendas e contos locais

Por outro lado, haverá, igualmente, a oportunidade de conhecer as propriedades das plantas e ervas do campo, com uma pequena sessão de fitoterapia.

“Esta é uma oportunidade para experimentar um agradável passeio no campo, conhecer lendas e contos locais, assim como realizar uma atividade gastronómica”, acrescenta o município.

Nesta atividade, o participante poderá também conhecer o ciclo do tratamento da amêndoa e desfrutar de um almoço na Nave do Barão, rodeado pela natureza.

Em fevereiro, o Loulé Criativo também se juntou a Bernadete Martins para mais um ciclo de workshops de olaria, ministrados na Oficina do Barro, em Loulé.

Assim, nos dois primeiros sábados do mês, os mais pequenos poderão dar asas à sua criatividade e aprender diversas técnicas de moldagem do barro para recriar peças únicas e personalizadas.

No dia 16 de fevereiro, a proposta da artesã é também dirigida aos adultos e consiste num momento dedicado à tradicional pintura de azulejos.

Para o São Valentim, a gastrónoma Ana Figueiras apresenta uma reedição da sua atividade “Romantismo à Algarvia”, com um cardápio recheado de saborosos pratos tradicionais, a confecionar a dois.