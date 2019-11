Loulé: Revista “Al-‘Ulyà” homenageia Romero Magalhães

O próximo número da Revista Al-‘Ulyà de Loulé é dedicado ao historiador algarvio Joaquim Romero Magalhães. A revista será apresentada no dia 21 de novembro, pelas 10 horas, no Arquivo Municipal de Loulé.

Esta publicação foi totalmente concebida para homenagear este professor catedrático e historiador natural de Loulé, falecido no final de 2018. É composta por 12 artigos de colegas e amigos do Professor e 8 depoimentos dos membros do conselho científico da revista.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, e Manuel Pedro Serra, diretor da revista, farão a sessão de abertura. O programa da apresentação contará com cinco painéis: “Tempo e espaço na aprendizagem de um economista” (por José Reis), “Cooperando com Joaquim Romero Magalhães” (por João Sabóia), “Ao Joaquim Magalhães” (por Luís Reis Torgal), “As minhas memórias académicas e cívicas com o Prof. Romero Magalhães” (por Vilhena Mesquita) e “Romero, Algarvio!” (por José D’Encarnação).

No final terá lugar a oferta deste número da Revista Al-‘Ulyà ao público presente, seguindo-se uma visita às instalações do Arquivo Municipal.

A Revista Al’-’Ulya foi fundada em 1992, foi concebida para um segmento de público especializado, e tem também a particularidade de atrair leitores com o interesse comum pelo estudo e conhecimento das Ciências Sociais, das Humanidades e do Património Histórico-Cultural.

Joaquim Romero Magalhães foi um dos grandes impulsionadores e um dos mais prestigiados colaboradores da Revista Al’-’Ulya. Na linha programática desta publicação, e com o objetivo de incentivar a investigação histórico-cultural sobre o concelho, a Câmara Municipal de Loulé lançou o Prémio Professor Doutor Joaquim Romero Magalhães, cuja primeira edição terá lugar em 2020.