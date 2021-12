Loulé revive tradição dos presépios no concelho

O concelho de Loulé vai voltar a viver a tradição dos presépios durante a quadra natalícia com várias exposições patentes até janeiro do próximo ano, anunciou a autarquia.

O Polo Museológico da Cozinha Tradicional em Loulé terá disponível até 6 de janeiro o presépio tradicional algarvio, com o menino Jesus no alto e o altar coberto com toalhas brancas de renda, rodeado de searinhas, laranjas, flores e bagas.

Já na Ermida de Nossa Senhora da Conceição, em Loulé, estará patente uma recriação de um presépio em ambiente medieval, com figuras em tamanho natural.

Estas duas exposições podem ser visitadas de terça a sexta-feira, entre as 09:30 e as 17:30, e aos sábados das 09:30 às 16:00.

Em Alte irá decorrer o Roteiro dos Presépios, com uma exposição ao ar livre pelas ruas da aldeia e outros lugares da freguesia como Montinho, Sarnadas, Azinhal e Águas Frias.

“Os presépios são mais uma forma de celebrarmos esta data tão especial e promovermos junto da nossa comunidade os valores que tão bem simbolizam a quadra como a solidariedade e a fraternidade. Para além disso é um desafio à criatividade artística e imaginação de quem dá vida a estas peças que são importantes elementos do nosso património”, refere o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

