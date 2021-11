Loulé vai receber conferência europeia de museus

Loulé vai ser a cidade anfitriã da Network of European Museums Organizations (NEMO) entre os dias 13 e 15 de novembro de 2022, com a participação de instituições museológicas e profissionais do setor e do património cultural da Europa, anunciou a autarquia.

Esta conferência organizada em colaboração com o Museu Municipal de Loulé e a Direção-Geral do Património da Cultura vai contar com painéis que vão abordar temas pertinentes, com partilhas para os museus participantes e visitas ao território, sob um tema que será anunciado na primavera.

Esta rede de museus da Europa foi fundada em 1992 e representa mais de 30 mil museus de 40 países europeus.

Esta é a segunda vez que Portugal recebe esta conferência, que já decorreu em Lisboa no ano 2000.

