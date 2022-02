Loulé vai ter carnaval alternativo para dinamizar comércio local

Com o tradicional desfile de carnaval suspenso devido à pandemia de covid-19, a autarquia de Loulé criou uma alternativa para assinalar esta celebração, cuja programação vai decorrer entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março.

Com o tema “Carnaval de Loulé a fugir do bicho”, esta iniciativa tem como objetivo a criação de alguma dinâmica na cidade nas áreas do comércio e no espírito folião da comunidade.

Tal como aconteceu no ano passado, a Avenida José da Costa Mealha vai receber dois carros alegóricos que estarão em exposição, para que todos possam observar o trabalho artístico da Oficina do Carnaval de Loulé.

Um desses carros terá como protagonista o vice-almirante Gouveia e Melo, a bordo do navio Escola Sagres, com uma pitada de sátira política misturada com uma homenagem ao principal herói do combate à covid-19 em Portugal.

O Largo Afonso Afonso III também vai receber um carro alegórico, enquanto que na Cerca do Convento e no Largo de S. Francisco vão ser criados elementos decorativos alusivos ao carnaval.

Na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, pelas 21:30, vai decorrer o tradicional Baile de Carnaval, que pelo segundo ano consecutivo será feito em modo online, transmitido em direto do Auditório do Solar da Música Nova para a página de Facebook e de Youtube da autarquia.

A partir de casa, os foliões poderão dançar ao som do grupo Fora D’Horas, num baile dedicado a Feliciano Guadalupe, um músico que ao longo dos anos participou de forma intensa nestas festividades e que faleceu recentemente.

No domingo, dia 27 de fevereiro, e na terça-feira, 1 de março, os foliões poderão participar da iniciativa “Carnaval a Passear”, com um autocarro, música e um grupo de animação a percorrer as principais ruas da cidade.

Para dinamizar o comércio, a Câmara Municipal de Loulé está a produzir um catálogo e vai atribuir vouchers por cada 10 euros de compras realizadas que, depois de devidamente preenchidos, podem habilitar a um sorteio em vales de compras. O sorteio está agendado para o dia 24 de março.

Os comerciantes foram ainda desafiados a decorar as montras dos seus estabelecimentos com elementos relacionados com o carnaval, com o apoio do espólio de fatos e adereços do município.

Nos dias 26 e 27 de fevereiro, entre as 10:00 e as 17:00, a Avenida José da Costa Mealha recebe ainda o “Mercadinho de Carnaval”, com dezenas de expositores de artesanato e produtos agroalimentares.