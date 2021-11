Loulé vai ter festival dedicado à cultura russa

O festival “Temporadas Russas no Algarve” é um festival de arte clássica e contemporânea que leva até à cidade de Loulé espetáculos de dança tradicional, música clássica, desfiles de moda, exposições e até a gastronomia russa durante o mês de novembro, divulgou a organização.

O festival será inaugurado no domingo, dia 7 de novembro, às 17:00 horas, no Auditório do Solar da Música Nova, com o espetáculo de ópera “Russalka”, (Sereia) de Antonín Dvorák, que conta as solistas Renée Fleming, Piotr Beczala, Dolora Zajick. Para a diretora do festival, Irina Svechnikova, “Russalka”, de Antonín Dvorák, é “uma das óperas mais belas e perfeitas musicalmente, que combina o exotismo dos contos de fada eslavos e a fluidez melódica wagneriana”. Durante o intervalo, os convidados terão a oportunidade de degustar de um buffet tradicional russo.

No dia 21 de novembro, às 17:00 horas, é a vez do Cineteatro Louletano a receber as “Temporadas Russas no Algarve”, podendo os convidados apreciar a música russa de século XIX, com a interpretação de peças musicais pelo quarteto de cordas e piano. Na segunda parte do concerto, será apresentado o ballet “As pinturas de uma exposição”. Durante o intervalo os convidados poderão disfrutar do buffet russo tradicional e da exposição “Os Heróis de Fedor Dostoievski nos filmes e obras teatrais”.

No mesmo dia no âmbito do festival “Temporadas Russas no Algarve” realiza-se o desfile de moda da artista Aleksey Onishchenko, com joias da designer Natalia Dmitrieva.

O evento conta com o apoio do Cônsul Honorário da Federação Russa no Algarve, da Câmara Municipal de Loulé e da Agência Rossotrudnichestvo, sendo as entradas para os espetáculos gratuitas.

