Loulé: Vítor Aleixo toma posse e quer “trabalhar para as pessoas”

O Cineteatro Louletano foi palco da cerimónia de tomada de posse do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, que pretende continuar a “trabalhar para as pessoas e com as pessoas”.

Entre os principais objetivos do novo executivo, que fazem parte do terceiro e último mandato de Vítor Aleixo em Loulé, está incluído o acesso à habitação, onde se pretende continuar e acelerar o trabalho feito.

“Quando o mercado se revela incapaz da provisão de habitação a preços acessíveis, a Câmara em articulação com as novas políticas de habitação do Governo” tem de intervir, salientou Vítor Aleixo, no seu discurso.

Entre os objetivos para os próximos quatro anos, o autarca de Loulé e o seu executivo vão dar prioridade à “mudança abrupta do clima”, à simplificação administrativa, o apoio à atividade económica, novos projetos na área das ciências biomédicas, do turismo ligado ao envelhecimento ativo, a produção de conteúdos mediáticos e cinema, a agricultura biossustentável, a revisão do PDM e obras estruturantes na saúde, educação e património cultural.

Em relação às alterações climáticas, Vítor Aleixo considera que “é tempo de agir” e que “está em marcha um ambicioso plano de ação climático para enfrentarmos à nossa escala e de acordo com o nosso dever moral”.

“As nossas cidades, vilas e espaços rurais irão mudar”, acrescenta.

Já relativamente à simplificação administrativa, o novo executivo pretende “modernizar e simplificar os serviços camarários”.

Vítor Aleixo, do Partido Socialista, venceu nas eleições autárquicas de 26 de setembro com “confortável maioria”, pretendendo ainda “recuperar a adesão popular” às urnas, referindo-se à taxa de abstenção.

